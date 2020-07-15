周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展，3D看板師傅魏榮欣獲得全球熱愛生命獎章。（陳君瑋攝）

周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展暨公布2020年全球熱愛生命獎章得主記者會，2012年熱愛生命獎章得主汪家伶（左二）致贈書法「正氣」予中國時報社長王綽中（右）。（陳君瑋攝）

周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展暨公布2020年全球熱愛生命獎章得主記者會，中國時報社長王綽中（右二）及創辦人周進華（左）一起頒發全球熱愛生命獎章給3D看板師傅魏榮欣（左三）。（陳君瑋攝）

周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展暨公布2020年全球熱愛生命獎章得主記者會，中國時報社長王綽中（中左）、創辦人周進華（左前）及3D看板師傅魏榮欣（左後）等一起敲鑼開幕。（陳君瑋攝）

國小畢業後，魏榮欣便擔任電影看板學徒，一路到18歲才出師，至少畫過2000幅電影看板，隨著電視慢慢普及、觀賞電影人口下降，50歲那年他遇到電腦輸出影響，雖然嘗試轉型但未果，因而決定在54歲時退休，退休後他看上當時仍少見的「3D地景」，現在他已為畫過6幅3D地景，今天獲頒周大觀文教基金會熱愛生命獎章。

(中時 )