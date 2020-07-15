電影看板畫家遇電腦輸出 轉型改當「3D畫家」 17:062020/07/15 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展，3D看板師傅魏榮欣獲得全球熱愛生命獎章。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展，3D看板師傅魏榮欣獲得全球熱愛生命獎章。（陳君瑋攝） 周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展暨公布2020年全球熱愛生命獎章得主記者會，2012年熱愛生命獎章得主汪家伶（左二）致贈書法「正氣」予中國時報社長王綽中（右）。（陳君瑋攝） 周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展暨公布2020年全球熱愛生命獎章得主記者會，中國時報社長王綽中（右二）及創辦人周進華（左）一起頒發全球熱愛生命獎章給3D看板師傅魏榮欣（左三）。（陳君瑋攝） 周大觀基金會舉辦活出驚奇聯展暨公布2020年全球熱愛生命獎章得主記者會，中國時報社長王綽中（中左）、創辦人周進華（左前）及3D看板師傅魏榮欣（左後）等一起敲鑼開幕。（陳君瑋攝） 國小畢業後，魏榮欣便擔任電影看板學徒，一路到18歲才出師，至少畫過2000幅電影看板，隨著電視慢慢普及、觀賞電影人口下降，50歲那年他遇到電腦輸出影響，雖然嘗試轉型但未果，因而決定在54歲時退休，退休後他看上當時仍少見的「3D地景」，現在他已為畫過6幅3D地景，今天獲頒周大觀文教基金會熱愛生命獎章。 (中時 ) #電影 #3d #畫家 #退休 #轉型 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券白排2h！超商條碼刷不過 他一查官網飆罵：詐財 - 生活 郵局排三倍券他為這事抓狂！警問：是在大聲什麼？ - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 台人嫌三倍券太少 他抖出「殘酷真相」：寧願不要 - 生活 3倍券正夯 車商推12倍購車優惠 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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