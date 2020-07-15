讓三倍券不只是三倍券，高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠曜越（3540）也來沾三倍券的光，15日宣布曜越振興方案即日起熱情開跑！

適逢暑假，在疫情逐漸趨緩的時刻，有愈來愈多被悶壞了人，想出來報復性消費，響應政府為了刺激消費、預購發放的「振興券」，曜越科技也選在同一時間推出最優惠、最利多的「曜越振興方案」，就是要讓大家買3C買到手軟！

曜越指出，此次推出的優惠組合係以曜越最受歡迎的三大產品線DIY水冷週邊、電競週邊與記憶體配件三大品項來做規畫，並從中找出數款CP值最高的組合作為振興方案，且此優惠方案不僅全省通路，其他有販售曜越產品的據點亦可受用。

此外，曜越科技亦在公司新增的記憶體產品線中，挑出當家產品TOUGHRAM RGB DDR4記憶體黑/白款(8Gx2)，與Z-ONE RGB DDR4記憶體(8Gx2)，提供振興價，主打3200MHz可以直接升級3600MHz，就是要讓你的電腦運作更加快速便捷！

(工商 )