中華電信宣布，與宏達電前執行長周永明創立的XR新進業者 XRSPACE未來市合作，在中華電信台服務據點及中華電信網路門市正式開賣XRSPACE MANOVA一體機，並在中華電信全台25個門市提供體驗服務，搭配中華電信5G購機方案月繳1,399元、簽約30個月，XRSPACE MANOVA 1,990元帶回家，若選擇與中華電信簽約30個月、月繳2,990元以上資費，一體機售價更降至零元，首波購買再加碼享XRSPACE MANOVA兩個月免費專屬內容體驗。

XRSPACE表示，MANOVA不是單純的平面應用商店體驗，而是一整個虛擬世界社交實境，透過 XRSPACE MANOVA平台與一體機，消費者可以在虛擬世界享有各項體驗，包括教育、娛樂、旅遊、房地產、運動賽事、藝術人文、時尚、音樂等，更推出如同在戲院般觀賞大螢幕與360度全景表演，真實感受獨樂樂不如眾樂樂的多人體驗，中華電信與XRSPACE將提供消費者多元的沉浸式虛擬實境體驗，XRSPACE MANOVA首創中華電信5G虛擬大巨蛋，將中華電信Hami Video、Hami VR（VR Show、VR Live）完整Hami數位影音生態系緊密整合。

(工商 )