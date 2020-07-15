台北市再多一棟百萬單價的都更豪宅，天母中山北路六段巷內一件由都市策略開發公司擔任實施者、華熊營造施工興建的蘭雅段自辦都更案，經九年整合興建，近期完工揭露17戶實價，其中就有16戶單價站上百萬，12戶總價上億。

該社區位在中山北路六段195巷內，面積約819坪，在台北市屬於具相當規模的都更開發案，根據都市更新入口網站顯示，更新前土地有7個所有權人、建物有12個所有權人，自2010年底申請事業計劃，並透過都得取得32.92％的容積獎勵，經過九年的更新整合，重建為一棟21層、56戶的建築，都更效益也從都更前的15.5億元，增加42.3億元。

實價登錄近期揭露了該案17筆交易，總金額約17億餘元，成交價格從每坪96～120萬元不等，成交總價從6,515萬元~1.32億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市缺乏土地供給，都更成為建商合建的重要管道，早年都更多為震災或海砂屋改建較容易成功，不過近年已有愈來愈多成功案例，地處精華地段的都更案，如早年的「元大柏悅」、「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，到近年的「聯合大於」、「華固名鑄」等，改建後的房價行情都比原來大增，甚至成為豪宅榜的常客。

都更案程序冗長且不確定性高，一個案子能在七、八年能整合完成、並興建完工，已經算是成功案例。

近年來政府加速推動危老改建政策，雖然危老改建的基地規模小、甚至可能無法規劃平面車位，不過因整合時間快，開啟另一條捷徑，愈來愈多都更及危老改建成功案例，街坊鄰居看在眼裡，有助於催化屋主更新改建意願提高。

(工商 )