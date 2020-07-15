台北新建豪宅多已進入成屋期，近年信義區豪宅交易大增，去年信義區就有63件億元豪宅交易，比過去幾年呈倍增之勢，總成交金額突破140億元，「寶徠花園廣場」今年就有三件最高，其中還有一戶前手屋主才持有半年多就獲利600萬出場。

今年信義區就有包括「冠德信義」、「聯合大哲」、「聯合大於」等豪宅傳出成交，根據最新實價登錄，因前總統陳水扁居住過而聞名的「寶徠花園廣場」8樓、23樓戶別在4月也分別以1.63億、1.85億元成交，單價每坪分別為154萬、169萬元。

其中，「寶徠花園廣場」8樓戶前屋手是去年8月買進，才持有半年多轉手，出售價格還高出600萬元，新買主據查為春天酒店前經營者、德德精密工業的謝家成員。

此外，同屬於上一波房市景氣熱絡時所興建的豪宅「基泰信義」9樓戶今年4月也有1.39億元的交易，換算單價約每坪萬元。

根據台灣房屋統計近年信義區億元豪宅的交易件數，2015～2016年都不到30件，一年交易總金額都不到50億元，隨著2017年起回溫，加上新建豪宅陸續完工交屋，豪宅交易件數每年達30餘件，總金額也達80多億元，去年在聯合報都更豪宅「聯合大於」交屋帶動下，信義區有63件億元豪宅交易，總金額突破140億元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義受惠於計畫區已成為全台頂級商辦和商場密度最高的商業中樞，含金量飆高，不少新興豪宅如「琢白」、「冠德信義」等，都成了超強吸鈔機。

而「寶徠花園廣場」屋齡已達13年，因前總統陳水扁居住過而聞名，不少知名傳產企業主也都是該社區住戶，過去最高價為19樓戶於2013年的交易每坪193萬元，而近一年社區行情單價大約落在150~160萬元之間。

(工商 )