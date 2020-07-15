漢光演習15日在台灣東南海域進行海空聯合操演之際，傳出有大陸解放軍2艘間諜船靠近蘭嶼海域蒐集各式飛彈、魚雷參數，我海軍錦江級巡邏艦前往電子干擾和監控，直至上午8時過後，間諜船才離去。
軍方人士透露，該2艘大陸解放軍間諜船日前就已經出現在台灣東南海域，距離蘭嶼40海浬外徘徊，14日脫離軍方監控範圍，15日上午再度靠近蘭嶼外海，研判是蒐集正在屏東九鵬基地外海演練「濱海決勝」的各項參數，我海軍錦江級艦前往干擾間諜船偵測參數。上午8時過後2艘間諜船自動離去。
國軍漢光36號實兵實彈演習，15日上午在屏東九鵬基地外海演練「濱海決勝」能量，由海軍整合並指揮三軍兵火力、防空部隊、資通電軍及海巡等戰力，模擬在海上殲滅來犯的大陸解放軍。
軍方人員透露，這次漢光演習主要科目是「濱海決勝」和「灘岸殲敵」，演練阻止大陸解放軍的奪島計畫，因此海、空軍主力和砲彈都將實際驗證，也因此引起大陸關切。
(中時 )
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