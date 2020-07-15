振興三倍券今正式啟用，民眾可直接到郵局購買，或至超商領取，但今日超商領券也傳出機器當機災情。台北市議員李明賢表示，他今(15)日中午去超商領券時，除遇到機器當機，而且領到機器的小白券後還需要15分內至櫃台領券，若時間超過還要重來，直嘆被搞的三倍疲勞。

李明賢在臉書上表示，他中午到超商排隊領三倍卷，測試快10次還是無法領卷，真的三倍疲倦呀！雖然超商告知總公司每店加派人手協助領取，但言談中還是有無奈，店員也表示，「政府政策只能配合。」

李明賢還指出另一個問題，在機器領取小白卷之後，必須15分鐘內再到櫃檯領取三倍卷，但問題是，排隊人潮一多，排超過15分鐘之後，「小白卷超時作廢」，又要重排。店員也表示上午有發生這樣的情況，讓顧客抱怨連連。李明賢總結領券首日的情況後感嘆，「亂亂亂！我也被搞到三倍疲倦！」

網友們也留言回應，「我還是晚點去領」、「在7-11排隊，第一位已經測了一、二十次，還沒動靜，只能放棄排隊。莫奈啊！感謝正腐得症啊」、「排了四次，終於領到這份擾民券，豬頭政府」。

此外，也有網友表示，「美廉社，都沒人」、「還好餒 台南郵局領大概5-10分鐘就領完了 害我還帶了便當板凳」。

(中時電子報)