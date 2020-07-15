◎小明可以回家了！明起開放2歲以下陸配子女返台

中央流行疫情指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，於今(15)日宣布，自7月16日零時起，開放國人之2歲（含）以下持居留證的陸籍子女申請入境，並得由父母親陪同，入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。

◎實名制口罩終於能補領！陳時中：8／28起簡訊通知

實名制口罩終於可以補領了！中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，1-13期逾期未領取口罩的民眾，將在8月28日收到簡訊通知，8月31至9月13日到原指定通路及門市補領。如果遇到原門市關門、停止營業，將於8月24日先簡訊通知民眾到eMask、健保APP及Kiosk改地點，8月28日再通知補領口罩。

◎紙本三倍券今領購 各超商推出超殺優惠

紙本三倍券領購15日開跑，全台1,299間郵局全面發售，一早台北郵局門口出現排隊人潮，民眾手持健保卡及1000元現金到各地郵局櫃臺領購，民眾表示「領實體券比較實在」。

◎六輕爆炸 職安署處單元停工

六輕煉二廠上午再發生爆炸起火，直到下午2點37分火才全部滅掉，但也造成部分員工受傷，據職安署掌握，初步是幫浦軸封乙二醇洩露起火，而因操作員工緊張把幫浦關閉，進而導致氫氣回流，後續才會導致爆炸事故，職安署因而處「加氫脫硫」單元停工處分，後續台塑要再提安全計畫才能復工。

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(中時電子報)