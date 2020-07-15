今年雖受疫情影響，但疾風知勁草，台商卓絕努力的打拼精神仍令人欽佩。台由台北經營管理研究院舉辦的「2020第八屆傑出大陸台商獎」選拔活動正熱烈展開，即日起（七月十五日）歡迎優秀台商報名、兩岸各相關社團以及社會賢達推荐參加選拔。

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，台商遭遇庚子年天災人禍的影響，復工復業復單困難，國外訂單不穩定，造成台商資金周轉困難，許多經銷商倒閉，台商被倒帳。現在新冠肺炎疫情又死灰復燃，加上洪水的災情，台商遭逢如此巨大的挑戰，政府與社會各界，理應給予更適時的鼓勵和協助，以具體有力的行動，來表彰台商的貢獻。因此台北經營管理研究院不退卻，本著雪中送炭的精神，在台商最艱困的時候，續辦「傑出大陸台商獎」以表揚鼓勵台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。

「傑出大陸台商獎」創辦七年來，一直深受台商及兩岸政府重視，對台商的經營管理及良好企業文化的塑造都有深遠影響。為凸顯選拔之專業性和公信力，該選拔委員會係由官界（政府官員）、學界（大學校長）、產界（工商團體和大陸台商協會會長、媒體負責人）所組成。

過去七年已經選出台達電、捷安特及台企聯三任總會長：張漢文、郭山輝及李政宏等傑出大陸台商，歷屆得獎台商並組成傑出大陸台商聯誼會，互相交流切磋，前三屆會長分別是運時通董事長陳燕木、鮮活控股董事長黃國晃及天心天思創始人蔡文卿。本屆會長為上市公司永固集團董事長簡國釧。

(旺報 )