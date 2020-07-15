璞園在這次SBL選秀會上挑選了盧峻翔、吳季穎和姜廣謙。(黃邱倫)

先前決定參加新職業籃球聯盟的璞園隊，董事長辦公室主任陳信安昨天現身選秀會測試會，意味著續留SBL的味道相當濃厚。今日下午選秀會璞園由陳信安率領教練團出席，而且一口氣選了3名球員。陳信安受訪時表示，球團從未說過要退出SBL，因此接下來將分成兩隊同時參加SBL以及新職籃聯賽。

在SBL奪得5次總冠軍的璞園，上周共好盃邀請賽會議中正式宣布加入新職籃聯盟，當時與會球隊就提出質疑，璞園還能參加SBL選秀會嗎？當時陳信安沒有把話說死，只言會回去和老闆討論，而中華籃協也要求璞園最遲要在選秀會前做出決定。

昨日選秀測試會5支球隊都派人出席，陳信安出現在現場，雖然沒有直言會續留SBL，但外界都已知道璞園的立場。

璞園今天首輪挑選了盧峻翔，次輪選了吳季穎，第三輪挑了姜廣謙，當中盧峻翔與吳季穎都是畢業於輔大，姜廣謙則是台藝大後衛。

陳信安受訪時表示，球團的確是會分成兩隊打新職籃聯盟以及SBL，目前陣中連同這次選秀共計13名球員，接下來將積極尋找自由球員，希望能在賽季開打前補足兩隊各自12名本土球員額度，用最強的陣容來面臨嚴苛考驗。

陳信安說，3名選秀進來的球員都會留在SBL，教練團由楊宜峰擔任執行教練，黃啟峰為助理教練，兩人目前負責管理球隊的訓練，至於洋將部分則得等到新冠肺炎疫情結束後才能開始選才。

陳信安表示，未來兩支球隊的運作資金勢必會比以往多出不少，但老闆心繫國內籃壇，肯定會打造出最強的兩支球隊，不會讓球迷們失望的。

(中時 )