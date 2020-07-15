台積電（2330）股價15日盤中再創新高價370元，摩台指的台積電權重高達39.9％，使摩台期的表現，強過於台指期。

期貨商指出，不同的標的或產業權重，可提供投資人不同的交易思維，可留意摩台期、台指期及未來的富台期的差異。

香港交易所於5月27日與MSCI簽訂授權協議，並於7月6日正式推出摩台指數期貨，上市後的首日交易量為338口，7月7日增至518口，之後呈現遞減，7月14日甚至降到111口，7月6日～7月14日單日平均260口，量能並未能夠展現。

同一期間，在新加坡交易所既有的摩台期日均成交量仍達到49,210口，反應新交所的MSCI授權期限到2021年2月才會終止，市場參與者仍維持原本的交易模式，不急著進行部位轉移。

期貨商指出，新交所將於7月20日推出富時台灣指數期貨（富台期），預計將會推出行銷活動，以鞏固原本的摩台期客戶，留在新交所交易。

港交所亦可望進行推廣或獎勵，爭取原本交易摩台期的客戶轉至香港交易，連同在台灣期交所掛牌的台指期，等同未來將有四檔期貨同時追蹤台灣指數，有利整體市場規模放大，並帶動更多資金與投資者參與。

期貨商比較台指期、摩台期與富台期所追蹤的標的指數，以台積電為例，在台灣加權指數權重為25.5％，在摩台指的權重則高達39.9％，富台指僅19.5％。

資訊類股於摩台指權重高達66.3％，高於加權指數與富台指，而富台指金融類股比重約21.2％，則相較其他指數為高。

期貨商指出，近期台積電屢創新高，摩台指的表現，也強過於台指期及未來的富台指，投資人在進行配對與價差交易上可多加著墨，長期而言，市場量能的提升可正面期待。

(工商 )