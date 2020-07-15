雖然受到新冠肺炎疫情影響，不過，國內最大統包營造廠中鼎(9933)至5月底，新簽約工程金額已達307億元；雖然全球隔離封鎖政策，導致需求端減少、供給端停滯、石油價格下跌、投資意願減少；中鼎指出，台灣的煉油石化、環境工程的投資案件仍多，預估今年新簽約工程金額，至少會比去年多3成以上。

不過，因人員隔離及各國管制措施，影響工程的推動，造成專案完工時程的延遲，中鼎上半年的合併營收246.91億元，年減8.87%。

至5月底，中鼎新簽約的307億元工程金額，其中有90%是來自台灣；中鼎指出，受疫情影響，原本規劃今年可招標的各國工程建案不少，直接影響到公司承攬的金額。

中鼎指出，目前潛在投標專案遞延的工程，在中東，有1個LNG專案及1個石化廠專案。在泰國有1個石化廠專案。馬來西亞則有2個石化廠及1個煉油廠專案。印尼有1個石化廠專案。

不過，中鼎指出，未來的12個月，全球潛在的投標金額仍高達新台幣3,837億元，其中，還是以台灣為最多，中東及非洲、東南亞及美國等地，也是中鼎積極爭取標案的重心市場。

中鼎指出，近期集團將簽的工程標案還有238億元，若加上疫情趨緩、各國標案陸續增加，預估今年的新簽約案量至少有6、7百億元，會比去年成長3成以上。

疫情讓中鼎的營收與毛利遞延，上半年的營收、獲利都有近1成的減少；不過，在各國陸續解封、下半年加快趕工、遞延入帳增加下，市場指出，中鼎下半年的營運一定優於上半年，2020年的營運績效甚至可能不受疫情影響，比去年成長。

(工商 )