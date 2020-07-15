振興三倍券今天正式上路，國營事業台糖今同步推出超商、住宿、糖廠、加油站四大通路加碼活動，凡持券於蜜鄰超商購物，可購超額10％商品。台糖還祭出1張券特價1次妙招，等於消費者最多有9次打9折機會，且無消費上限，換言之，如花5000元，中間夾1張200元券，就可買到5500元商品，賺500元。

看準振興三倍券商機，業務包山包海的台糖也推出一連串促銷活動。台糖公關處長蕭光宏形容這次行銷特色：「就是請喝咖啡、吃冰棒，折扣10％起跳算是基本款。」

台糖這次推出三倍券加碼主要有四大通路，一般民眾較容易接觸的蜜鄰超商，目前有20家，凡持券可購得超額10％商品，例如200元買220元商品、500元買550元，以此類推。台糖商銷事業部副執行長李福安說，蜜鄰推出一招，結帳時只要當次商品中有一張三倍券即可符合資格。換言之，1本三倍券9張，民眾最多可享到9次特價，而且單次金額沒有上限。

住宿方面，台糖尖山埤江南渡假村推1000元振興券，可換購1200元園區抵用券，意即3000元能變3600元，台糖長榮酒店餐飲消費單筆滿千元，就送消費者1000元等值振興餐飲券，到年底前都可以使用。

糖廠部分，共有溪湖、月眉、烏樹林、新營、橋頭、屏東、南州、光復等8糖廠，分別打出冰棒9折、滿500元送2支等優惠，或展售中心購買台糖商品9折特價。

至於73座台糖加油站這次雖沒有打出持券加油特價，但三倍券加油，未加足金額會開立「餘額券」，讓汽機車族年底前都可繼續使用。

疫情期間，台糖除蜜鄰超商因為台糖防疫酒精熱銷，業績成長3成以外，其他事業體都很慘。台糖副總顧孝柔說，像是台糖位在西門町的台北會館，4月曾有單日0住宿狀況，其他時間來客也是個位數。經由這次搶搭三倍券，她預期像是台北會館業營業額可從目前剩7％回升到15％，長榮酒店從剩30％拉升到75％。另蜜鄰通路，下半年業績可望回溫2成。

(中時 )