美食外送產業高速成長，外送員的用路安全備受各界關注。即時外送平台foodpanda半年來已舉辦16場道安實地訓練課程，同時打造更安全的外送裝備、提供完善保險保障，並積極加強事故後的道安訓練，打造上路前、外送中、事故後全方位道路安全訓練。

foodpanda去年領先業界攜手機車研究發展安全促進協會、新竹安全駕駛教育中心，共同於半年內在全台6個城市合計舉辦16場安全駕駛訓練課程，透過foodpanda全額或半額贊助方案，共吸引超過500位外送員參與實地訓練。

參與課程的foodpanda外送員，透過實際載著保溫箱逐一體驗緊急煞車、八字過彎、危險預測等實地訓練，由專業教練協助了解自身騎車習性，建立最符合個人狀況的交通安全觀念，公司下半年將持續在各地開立駕訓課程。

為提升騎乘安全，foodpanda著手優化外送裝備。基於騎乘時雙腳張開幅度越小，面對突發事件越能即時作出反應，進而降低事故發生率，foodpanda對於建議放置在機車腳踏墊的外送小箱改版，體積較舊版縮小近3成，有效降低開腿幅度、提升騎乘舒適感。

此外，foodpanda亦主動客製通過2大項安全認證的安全帽，做為獎勵贈送給外送員，讓外送員上路時有更全面的安心防護。而平台接收到外送員的交通事故通知時，除會第一時間了解狀況、提供協助外，後續也會請外送員在處理完事故後，接受線上交通安全訓練課程。

foodpanda表示，雙北市交通局每月皆定期追蹤機車外送平台外送員交通事故資訊，據北市府數據顯示，foodpanda外送員今年首季在北市的事故總數比主要同業低2.5倍。同時，亦按照相關單位指導，積極加強道安宣導、防禦駕駛等安全觀念，期望降低事故的發生。

foodpanda董事總經理方俊強表示，外送員上路後的安全是公司最在意的，目前已投入近百萬元舉辦安全駕駛實地訓練課程，此外也著手打造全新規格的外送裝備、領先業界提供全時段保險等，希望盡最大的力量保障外送員的權益及用路安全。

(時報資訊)