中華電(2412)今(15)日宣布，於全台服務據點及中華電信網路門市正式開賣XRSPACE MANOVA虛擬實境一體機，搭配中華電精采5G購機方案月繳1399元，XRSPACE MANOVA購機價1990元起，盼搭上台灣5G甫上路的順風車，突破現今VR市場，降低進入虛擬實境應用的門檻，衝出市場VR滲透率。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電本次攜手XRSPACE推出5G應用服務內容，結合中華電信5G超高網速的優勢，消費者能在中華電信5G虛擬大巨蛋，完全沉浸獨樂樂不如眾樂樂的享受，像是觀看Hami Video可享受如同於戲院觀賞大螢幕般的體驗。

另結合Hami VR，獨家引進韓流明星粉絲必看的音樂節目，包括The Show、360度太陽馬戲團全景表演、虛擬演唱會等，讓客戶體驗最酷炫的5G XR 社群娛樂，提升嶄新的數位影音內容。

XRSPACE總經理陶韻智指出，內容是平台的核心，消費者從XRSPACE買走的除了硬體，更有數百種社交空間、虛擬化身、遊戲、教室、會議中心、MagicLOHAS等應用，好比在全新的MANOVA海灘與海豚共舞、觀賞數十個獨家頂級360環景影片，XRSPACE就是要突破現今VR市場，降低進入虛擬實境應用的門檻，真正把VR帶到大眾生活中，擴大體驗內容、擴增受眾族群。

(時報資訊)