一零四(3130)公布第2季財務數字，單季營收3.9億元，年減9.41％，主要受到新冠疫情衝擊產業，企業徵才計畫趨緩，營業淨利0.52億元，年減47.28％，稅前淨利0.56億元，年減45.68％，每股稅前盈餘1.67元。

累計上半年營業淨利1.23億元，年減23.21％，稅前淨利1.32億元，年減20.56％，每股稅前盈餘3.99元。公司指出，企業刊登家數已經在4月落底，從5月起企業刊登家數溫和增加，預期下半年的營收將逐漸改善。

(時報資訊)