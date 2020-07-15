國立台灣交響樂團（以下簡稱國台交）15日公布2020／21樂季，在迎接全新樂季之前，本周末將由范克萊本鋼琴大賽得主、鋼琴家諸大明，率先演奏在台罕見曲目，聖桑的第二號鋼琴協奏曲，諸大明表示，這首作品的狀態，很符合這陣子以來，大家面對疫情的心境，「在第三樂章出現塔朗泰拉舞曲，有熱烈跳舞的感覺，像是世界恢復了生氣。」

諸大明表示，塔朗泰拉舞曲是一種快速的舞蹈，「源自於過去歐洲發生大瘟疫期間，當時民眾覺得要快速運動，促進血液循環，可以恢復得更快，因此創造這種快速的三拍子舞蹈。」

聖桑第二號鋼琴協奏曲是在台灣較少聽見的曲目，諸大明表示，全曲三樂章，從行板、快板到急板的安排，「如同疫情最初情況艱困，最後迎向光明。」

此外，國台交全新樂季，將延續上一樂季貝多芬系列，目前已完成第三、七、八、九號交響曲，首席客席指揮水藍將繼續指揮貝多芬第一、二、四、五、六號交響曲，完成九大交響曲。

水藍表示，新樂季將有國際上頗負盛名的指揮大師艾度．迪華特首次來台，此外，國家交響樂團的桂冠指揮赫比希，也將首度和國台交合作，將為樂團帶來不同的活力。

團長劉玄詠表示，因疫情國外音樂家來台，目前都需安排隔離14天才能上場，「已和音樂家達成共識，也同步尋覓代打人選，隨著疫情變化，需要隔離的狀態，會事先和音樂家溝通並調整。」

水藍表示，疫情確實改變音樂家們工作的型態，他自己同樣需往返於丹麥和台灣之間，前後同樣需要各隔離14天。

諸大明與國台交的演出，將於7月18日在台中市中山堂、7月19日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )