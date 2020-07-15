振興三倍券15日在郵局開賣，台中郵局副局長陳湘慈表示，台中郵局掌握販售地利銷售良機，推出多款實用「超值優惠，只郵為你」組合包，並配合三倍券面額售價各為200元及500元，預購期即創下近1800組；下午在118家郵局現場展示，也銷售近百組，反應不錯。

陳湘慈指出，三倍券在郵局首日開賣，郵局工作人員一早集中火力在販售作業，因販售作業順暢，台中市118家郵局下午立即推出「超值優惠，只郵為你」方案展示銷售，掌握地利促銷，吸引不少領購三倍券民眾青睞。

「超值優惠，只郵為你」組合包方案是針對三倍券推出的促銷專案。陳湘慈表示，售價依三倍券面額500元及200元規劃，民眾可以現金或三倍券購買，組合包商品是由郵政商城精選出的實用生活用品，包括有米、清潔用品、口罩、豬肉鬆及沐浴用品等。

陳湘慈指出，此方案推出預購階段就創下約1700組，商品實用、售價優惠。售價500元組合商品，原價從873元至610元不等；200元組合商品，原價為250元及300元。各郵局下午設攤展示促銷，約有近百組銷售成績，民眾反應不錯。

(中時 )