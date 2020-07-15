資深媒體人楊世光曾是《57金錢爆》主持人，在該電視台待了11年的他，日前就在網路節目中大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，感嘆要大家把這些政論節目當戲劇看就好的同時，又疑似爆料名嘴上節目價碼，吸引不少名嘴相繼在臉書回應，陳東豪今(15日)更語出驚人地表示，「多1千，楊世光不知道還有時薪一萬的，但現在還有沒有？」令人好奇可以領到時薪1萬的名嘴是誰？

「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000。」楊世光疑似在網路節目中爆料《關鍵時刻》名嘴價碼，繼黃世聰、黃創夏相繼在臉書回應後，稍早陳東豪也PO文驚爆其實以前還有時薪1萬的來賓，「多1千，楊世光不知道還有時薪一萬的，但現在還有沒有？不確定。先說，那不是我」。

對於陳東豪的爆料，底下就有網友留言表示：「豪哥應該有9000吧！」而陳東豪也回覆該留言：「那是三小時。」大方公開自己價碼是１小時3000元。

(中時電子報)