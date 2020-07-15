這起可怕命案發生在美國紐約曼哈頓，一名年輕的百萬富翁，被發現陳屍在豪宅裡，屍體慘遭肢解、頭部也慘遭斬首，旁邊還放有一把電鋸，但豪宅裡沒有任何血跡，警方初步認為犯下慘忍兇殺案的嫌犯，應該是「專業人士」。

33歲的科技企業家法希姆·薩利赫（Fahim Saleh），由於失聯一整天，因此妹妹前往位於曼哈頓下東城、價值台幣5894萬元的豪宅，看哥哥究竟在不在家，想不到竟目睹薩利赫遭分屍的遺體，緊急報警處理。

根據外媒報導，薩利赫除了頭部被肢解，小腿與手臂都被切除，屍塊分裝在塑膠袋裡，散落在公寓各個地方，家中還有一把電鋸，警方認為這就是兇器，只是現場沒有血跡，應該是消滅證據時，也將血跡清理完畢。

警方調閱住宅監視器，看到薩利赫13日搭電梯返家，一名西裝男子戴口罩、手套還有帽子、提著手提箱，跟著薩利赫進入電梯，當薩利赫發現西裝男也搭到7樓時曾露出困惑表情，之後就再也沒有看見薩利赫。孟加拉裔的薩利赫，靠自己成為百萬富翁，他在奈及利亞創立機車叫車APP「Gokada」，但今年遭到奈及利亞政府查禁，遭遇不小困難。

(中時電子報)