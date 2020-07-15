王姓嫌犯座車左前輪音警方開槍中彈。（程炳璋攝）

台南市警方15日同步執行第5波安居緝毒專案，台南市警5分局與憲兵隊合作，15日上午8時30分在鹽水區忠孝路抓捕王姓毒犯時，遭對方開車正面衝撞，幹員當街朝嫌犯車頭連開5槍，將其制伏，車內查獲20多公克的安非他命與海洛因。

台南市警局長周幼偉因槍擊案下台，警方近日聞槍聲色變，15日各警分局執行安居緝毒專案，警匪衝突再聞槍響。

台南市警5分局15日上午8時30分在鹽水區忠孝路一處巷弄遭遇45歲開車的王姓嫌犯，王嫌見警攔查，急踩油門正面衝撞警車，警方隨即當街朝王嫌車頭連轟5槍，擊中其座車的水箱與左前輪。

警方開槍喝令下車，王嫌座車左前輪中彈漏氣，只得束手就擒，車內查獲20多公克的海洛因與安非他命毒品。警方將座車拖回警局，車頭有彈孔與衝撞痕跡，依照毒品與妨害公務罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大表示，台南市各區警方執行安居緝毒專案首日共11件、搜索24處，查獲藥頭10名、藥腳20人、搜索票21張、拘票13張、查扣海洛因11.58公克、安非他命99.4公克、毒品咖啡包12包、毒藥丸1包，並查獲槍枝1把、子彈17顆。

(中時 )