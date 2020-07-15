布拉姆斯的鋼琴協奏曲作品，可說是一座音樂高山，波哥雷里奇鋼琴大賽首獎得主、鋼琴家陳毓襄一再挑戰，她表示，這首作品在台灣較少演奏，普遍被認為觀眾的接受度不高，「但其實這是一首具有豐富內涵的作品，深沉、廣大，需要有一點人生歷練，才能詮釋裡面的境界。」

在這波疫情期間，陳毓襄表示，更有時間沉澱自己和思考音樂，「過去很少有這樣的機會，可以長達半年都在同一個地方，不用調整時差，以前都在趕場。」

陳毓襄表示，布拉姆斯把鋼琴協奏曲的交響樂團部分，寫得像是交響曲一樣宏大，「對鋼琴家而言，就像是在和另一首交響曲同台演出，第二樂章的挑戰尤其大，需要把張力拉得很強、很緊，第一樂章則是要演奏得很沉穩，要抒情歌唱，卻是深沉、厚重的狀態。」

此外，今年陳毓襄再度擔任國立台灣交響樂團的駐團藝術家，將和團員演奏舒伯特的鱒魚五重奏、蕭士塔高維契的g小調鋼琴五重奏，都是長篇幅又難度頗高的作品。

陳毓襄的布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，將於10月3日在台中國家歌劇院中劇院登場，由指揮家張宇安，帶領國立台灣交響樂團演出。

(中時 )