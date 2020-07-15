公務員電梯安檢驚傳涉貪 北市府全力配合偵查 17:462020/07/15 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公務員電梯安檢驚傳涉貪 北市府全力配合偵查(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月26日錢櫃林森店大火造成6死慘劇，事後台北市長柯文哲指示加強KTV電梯安檢，卻有公務員藉檢查升降梯設備時向廠商索賄，台北地檢署今天上午前往北市都發局建管處搜索，約談2涉嫌人及證人共39人，北市府副發言人戴于文表示，清廉勤政是市府一慣堅持的價值，全案目前尚在偵辦中，北市府全力配合檢調單位調查，若有不法絕不寬貸。 (中時 ) #市府 #北市 #調查 #公務員 #檢調 也許您會感興趣 社會熱門新聞 猛男1打15！美籍職業格鬥選手侵入住宅 傷15警遭訴 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 老頭車上叫雞發洩太爽升天 女郎報警後拔起火速離去 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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