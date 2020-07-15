4月26日錢櫃林森店大火造成6死慘劇，事後台北市長柯文哲指示加強KTV電梯安檢，卻有公務員藉檢查升降梯設備時向廠商索賄，台北地檢署今天上午前往北市都發局建管處搜索，約談2涉嫌人及證人共39人，北市府副發言人戴于文表示，清廉勤政是市府一慣堅持的價值，全案目前尚在偵辦中，北市府全力配合檢調單位調查，若有不法絕不寬貸。

(中時 )