國旅熱潮、振興三倍券爲民眾近期矚目的焦點，台北國際夏季旅展亦將於7月17日起開始為期4天的活動，天成飯店集團旗下5館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，推出聯合住宿券最低優惠價1.7折起，任選館別住宿1晚含早餐每張售價3699元（最高下殺1.7折）不分平假日皆可入住，於12月23日前入住台北4館加碼免費加送1晚，或是當日可入住2間。

天成飯店集團表示，疫情解封後，自6月開始民眾遷往花蓮旅遊的人數增多，而訂房多以親子或家族旅遊為大宗，目前花蓮瑞穗天合國際觀光酒店的訂房是爆滿的狀況；整體設計以南歐莊園風格為主，吸引不少房客回流，為回饋民眾，將於9月1日推出雙人與4人平旺日住宿券，平旺日雙人住宿券每張9900元（最高下殺2.8折）入住「城堡-精緻客房」、平旺日4人住宿券每張1萬8000元（最高下殺3.1折）則可選擇「莊園精緻家庭房」或「親子別墅溫馨家庭房」入住，使用期限到明年7月底止，提供一泊二食、黃金湯與108泡湯池金色水樂園的住宿體驗。

此外，天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、華山町餐酒館與花園thai thai則推出餐券下殺5.2折起，天成飯店集團及旗下各館別官網進行線上選購（於7月20日18：00止）。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，台北花園大酒店為提供饕客體驗異國風味的咖啡廳，斥資百萬打造『花園 thai thai』，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，全日餐飲供應早午餐、下午茶、晚餐及宵夜服務，消費者持振興三倍券1000元可折抵餐廳消費1500元，預估可增加1至2成業績。

(中時 )