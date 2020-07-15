櫃買中心鼓勵上櫃公司踴躍辦理法人說明會，自106年起已連續三年於北中南各地辦理數場「法人說明會實務研討會」，每年參與人數約600人，109年因考量疫情緣故，避免群聚感染之風險，改以線上錄影方式持續辦理。

櫃買中心為增進上櫃公司資訊透明度與即時性，已規範第一上櫃公司、以科技事業申請上櫃之公司，及「文化創意業」、「農業科技業」、「生技醫療業」之上櫃公司，每年至少須在國內自行舉辦或受邀參加一次法人說明會，另對於其他本國上櫃公司亦規範自109年度起至少每三年辦理一次法人說明會。

本次研討會錄影內容預計將於7月31日置於櫃買中心網站，供公司點閱收看，會中將由櫃買中心、投資關係管理機構、及辦理法人說明會具豐富經驗之上櫃公司，分別就辦理法人說明會之相關規定、機構投資人對公司資訊揭露之觀點，及上櫃公司辦理法人說明會之心得等面向進行分享。

櫃買中心指出，目前對於興櫃公司雖無強制定期辦理法人說明會之規定，惟為加強推廣投資人關係管理之觀念，暨鼓勵興櫃公司自願辦理法人說明會，藉以增進興櫃公司之資訊透明度與市場能見度，本次亦將邀請興櫃公司上網觀看。

(工商 )