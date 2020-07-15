立法院經過14日一場混戰，最終沒有開成會，自然也沒讓監察院長被提名人陳菊及所有監察委員被提名人，上台報告、被詢，走完相關審查程序。因此，針對民進黨想於17日照常舉行同意權投票，國民黨立委林奕華質疑，這樣不但不尊重立法院，也違反立法院職權行使法和憲政精神，呼籲民進黨不要為了護航派系大老、酬庸綠友友，違法違憲，葬送全民過去爭取民主的果實。

林奕華表示，根據憲法增修條文第七條，監察院長及監委人選由總統任命，經立法院同意任命之。換言之，只有總統可以提名，也只有立法院可以行使同意權。立法院為了嚴肅遵守憲法賦予的權力，還特別在立法院職權行使法制定專章，規範立法院行使同意權規範。

林奕華進一步指出，根據立法院職權行使法第二十九條規定：「立法院依憲法第一百零四條或憲法增修條文第五條第一項、第六條第二項、第七條第二項行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立法委員二分之一之同意為通過。」換句話說，立法院沒有召開會議，沒有行使審查陳菊女士的權力，自然就不能將監察院人事案，提交院會行使同意權。

林奕華不解，憲法跟立法院職權行使法寫得都相當清楚，民進黨為何要為了派系大老陳菊女士，無視憲法、無視立法院職權行使法，於週五強行表決？難道，總統府為了提名而召開的審查會，就可以當成立法院審查會？民進黨豈不做實民進黨掌握多數的立法院，不過只是蔡英文總統的橡皮圖章？民進黨願意自我閹割，但國民黨並不想。

林奕華呼籲民進黨，應該理性與所有在野黨協商臨時會的後續議程。如今，不但是國民黨，還有民眾黨、時代力量等在野黨團，都認為沒有審查，就沒有同意權投票。如果民進黨本週五一定要強行投票，也只是讓所有被提名人蒙羞。因為，未來可能因為程序不完備，面臨被大法官宣告當選無效的尷尬下場。

(中時 )