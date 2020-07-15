間鄉紅龍果和鳳梨盛產季節，農會舉辦評鑑協助農民行銷。（廖志晃攝）

名間鄉紅龍果及鳳梨產量，都居全縣之冠，鄉農會15日舉辦「龍鳳盃」評鑑競賽，分別由洪裕泉、吳信賢奪冠；名間鄉農會總幹事蔡素秋表示，透過競賽鼓勵農民生產優質果品，改善栽培管理技術，以提升市場競爭力。

名間鄉紅龍果種植150公頃，年產量達4000公噸以上，占全縣31％；鳳梨種植面積870公頃，年產量達4萬公噸，都是非常重要的農產品。

蔡素秋表示，名間鄉農會舉辦「南投縣紅龍果鳳梨盃優質果品評鑑競賽」，提供農民互動及交流種植技術的平台，也藉此行銷優質國產紅龍果及鳳梨，提供消費者鮮食珍果的選擇。

蔡素秋表示，農會致力於提升農民栽培管理技術及共同產銷，並適時舉辦農產品評鑑促銷活動，提高農產品的市場能見度；今年紅龍果及鳳梨價格不如預期，農糧署收購品質佳但是果粒較小的紅龍果進行加工，避免大量紅龍果進入市場，造成價格不穩定。

優質果品評鑑依秉持公正、公開、公平原則，邀請農試所及農業改良場的專家學者擔任評審，依據參賽果實的重量、風味、口感、糖度及外觀等項目評選，參賽果品需兼具內在與外在的優勢，才有機會脫穎而出。

評鑑成績揭曉，紅龍果第1名洪裕泉，第2名 蔡義德、呂坤龍，第3名陳敬中、蔡利旻、黃于珊；鳳梨第1名吳信賢，第2名蕭沛誼、陳瑞成，第3名陳韻姿、陳瑞良、陳如磋。前3名依序分別頒發1萬元、6000元、3000元現金及獎狀，名間鄉農會將於7月19日進行頒獎，同時舉辦展售會。

(中時 )