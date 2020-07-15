位於英國布里斯托的奴隸商人科斯頓雕像，上月7日遭BLM抗議群眾推倒，並丟棄至河中。(路透)

「黑人的命也是命」（BLM）抗爭延燒全球，諸多代表種族主義的象徵，在示威活動中被一一下架。英國布里斯托17世紀奴隸貿易商科斯頓（Edward Colston）的雕像，上月被抗議者推倒並丟進河裡，一度引發激烈論戰。

時隔1個多月後，據英國《衛報》報導，BLM運動支持者，在當地時間15日天剛亮進行秘密行動，在科斯頓雕像原址，以迅雷不及掩耳的速度，豎立起英國藝術家馬克奎安（Marc Quinn）打造的新雕像，主角是英國BLM運動的抗議者之一，上月參與推倒科斯頓雕像的非裔女子珍芮德（Jen Reid）。

不過，因為這項舉動未經官方核可，代表珍芮德的雕像隨時可能被政府撤下。

BLM抗議者在推倒科斯頓雕像後，擔任造型師的芮德，被拍到站在雕像基座上，高舉右拳。這張照片成為奎安的創作來源，芮德表示，她和奎安為此已私下討論好幾個星期。

15日凌晨，一個10人團隊分乘兩輛卡車抵達雕像舊址，只花了15分鐘就把雕像立好，超高效率就是為了不要被官方逮到機會阻撓。他們在新雕像基座擺著紙板，上面寫著，「黑人的命依舊是命」。

秘密行動完成後，芮德站在自己的雕像前說，「神奇，太猛了。」

一名自行車女騎士路過時，看見新雕像大吃一驚，甚至停下來仔細端詳。她告訴媒體，雕像很美。當她聽說雕像豎立未經許可，未免雕像被移除，趕緊拿手機拍照。上午8點不到，許多行經的通勤族，紛紛擠在雕像前拍照留念。

科斯頓雕像建於1895年，他的公司在1672至1689年，從西非遠渡重洋運送超過10萬黑奴到加勒比海與美洲，為他賺取暴利，其中有2萬人死於擁擠暗無天日的船艙裡，屍體被隨便丟進海中。但另一方面，科斯頓把他的大半財富捐給該市，熱心公益。多年來，移除科斯頓雕像的呼聲始終不斷，國會議員認為，當地不該褒揚靠奴役他人而發大財的人，且歷史不該被遺忘。布里斯托當地與科斯頓有關的建築或繪畫，有的已改名，有的則遭移除。

(中時 )