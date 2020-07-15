台南市湯德章紀念公園國父孫中山銅像被獨派人士拉倒後，還被噴上「ROC OUT」（中華民國滾出去）等字樣。（本報資料照片）

台南市湯德章紀念公園的國父孫中山銅像，2014年被蔡丁貴等獨派人士拉倒後，市府修復移置柳營科技園區典藏。市議會國民黨團原本要求將銅像遷移水交社文化園區，但卻發現該銅像是1964年議會為紀念國父百年誕辰要求市府在台南公園籌建，決定提案要求回歸原處。

對此，市府文化局長葉澤山回應說，台南公園已於2018年登錄為文化景觀，如要設置銅像還需文資審議委員會的同意。

據查，2014年2月22日公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴率領多名獨派人士，打著「測試基座是否安全」等理由，以繩索勒住湯德章公園國父銅像的脖子合力拉倒，還噴上「ROC OUT」（中華民國滾出去）等字樣。事後，不僅引發國民黨強烈不滿，蔡丁貴等人也被依共同毀損他人物品罪，判處拘役40天。

銅像被拉倒後，文化局除斥資修復，還移置柳科典藏。但因國民黨團認為，銅像典藏只能躺在鐵櫃中，令人不捨；加上眷村改建的水交社文化園區開幕後，具有歷史傳承的意義，符合安置國父銅像的意涵，要求文化局選一個適當日期迎回國父銅像。此事獲得市長黃偉哲的「尊重」後，文化局也展開相關計畫。

不過，市議員謝龍介調閱議會議事錄，意外發現銅像是為了紀念國父百年誕辰，於1964年由議員趙森海提案要求市府在中山公園（即台南公園）籌建，並獲得大會通過；但事後市府卻於市政會議中，決議變更設置地點在民生綠園（即湯德章公園）。

有鑑於此，謝龍介主張國父銅像應該回歸台南公園，經爭取黨團同意後，黨團也決定正式提案，要求市府將國父銅像移置台南公園。

(中時 )