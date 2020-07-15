男歡女愛的事人人都愛！但還是要盡力而為，否則會像義大利這位老頭一樣太爽而升天。據了解，此名退休老頭某天開車突然「那話兒」硬梆梆難受，立即一旁停下車來，並打電話叫雞服務，隨後就見到車震猛晃，然而疑似老頭過程中用力過猛馬上中風升天，坐在他身上的女郎在報警後，立刻拔出快速離去。

此名義大利老頭某天在路上駕車，突然覺得性慾大發，因此他立即將車停在一旁，打電話叫雞服務，過沒多久女郎就到了他車所在位子，老頭因按耐不住立刻要求女在車上與他進行大戰，他要求女郎坐在自己的身上，進而開始DIY般的猛搖，女郎此時為了讓老頭更有感覺，她自個也同時上下搖擺，由於兩人都使力嘿咻，導致力道過猛，老頭一時承受不住，當下在自己駕駛座上過爽升天。

坐在老頭身上的女郎，驚見老頭怎麼無意識後，嚇的立即報警處理，隨後趕緊拔起就火速離去。警方接獲通報後，立即將老頭送醫搶救，仍是回天乏術，而員警經調閱監視器後，將此名女郎逮捕歸案偵辦，由於女郎有在第一時間馬上通報警方，因此將不會被起訴，致於老頭的確切死亡原因，仍有待警方進一步釐清調查中。

(中時電子報)