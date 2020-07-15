疫情趨緩後，台灣第1場大型實體旅展「台北夏季旅展」將於7月17日開跑，老爺酒店集團提前7月16日於官網線上開賣，推出「超值選、奢華配、安靜團」3大主題的優惠住宿套券，主推「超值選」新商品「老爺雙城券」每組有A、B兩張券，可住老爺集團指定飯店9選2，只要4888元，平均一晚2500元有找。

國旅暑假旺季，因應振興三倍券熱潮，老爺酒店表示，此回提前台北國際夏季旅展一天先在官網販售住宿及餐飲的套券，是為了服務中南部、宜花東、離島的民眾，於官網使用LINE Pay等行動支付的方式購買票券，使用電子票券入住亦多一種選項，提供給民眾參考。

此外，老爺酒店表示，「老爺雙城券」套票優惠期限至明年1月底止，可免除暑假旅遊人潮的困擾，有2項使用的密技：1、同時使用A＋B券即可以4888元入住北投老爺，較以往房價更划算；2、平日住宿、指定期間優惠更多，持A券平日入住台中老爺或台南老爺，享限量房型升等，或選新竹老爺加贈新竹市動物園門票2張、入住宜蘭傳藝老爺即贈傳藝園區門票與習藝體驗券；持B券可選擇入住台北老爺或老爺會館，9月底前享優惠加購早餐或房型升等。老爺線上住宿套券銷售自7月16日起至20日，只賣5天。

(中時 )