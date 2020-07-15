台灣心輔犬團隊培訓流浪犬療育特殊兒童。（呂筱蟬攝）

36歲陳奕君喜愛動物，擔任志工10多年接觸早療，原在美國、台灣擔任工程師多年，2年前毅然轉換跑道投入特殊兒童教育，成立台灣心輔犬培育團隊，與專業導盲犬指導員鍾皓羽共同訓練流浪犬成為專業療育犬，幫助亞斯伯格、情緒障礙等孩童開發潛能。

陳奕君說，在紐約中央公園看見狗與人熱情有愛互動，反觀台灣卻缺乏友善動物的環境，成立心輔犬培育團隊，就是想同時解決流浪犬及特殊族群教育，心輔犬可幫助人們減緩壓力、降低憂鬱焦慮感受，也可延伸用於增強復健動力與教育學習動機增長。

目前團隊有奶茶、戚風與墨墨3隻心輔犬，團隊研發個別化教育課程，有情緒、肢體、學習障礙等個案，可與心輔犬互動並進行職能復健，與聯新國際醫院及唯妥社會企業合作，希望透過心輔犬互動教育，幫助特殊兒童發展未來。

台灣心輔犬培育團隊進駐青年事務局青創指揮部，今年獲得桃園社會企業競賽亞軍。青年局長顏蔚慈表示，未來將持續輔導團隊申請政府補助案及資金對接，讓更多民眾藉由心輔犬相互教育學習，用正確態度對待流浪犬及身心障礙族群。

(中時 )