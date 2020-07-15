竹南蛇窯是由林添福先生創建。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局請來文資委員會勘確認歷史建築範圍。（謝明俊攝）

柯維喬（右）代表母親質疑參蛇窯被列歷史建築的合法性？（謝明俊攝）

竹南蛇窯的管理人林瑞華夫婦全力悍衛蛇窯的文化延續。（謝明俊攝）

知名竹南蛇窯因所有權人林碧燕提告勝訴，要求拆除園區內多數建物，將嚴重影響竹南蛇窯歷史建築及文化傳承，苗栗縣政府特別請文資委員15日下午前往會勘，聽取所有權人及現在管理人林瑞華陳述意見，並確定列入歷史建築的範圍，雙方當事人相互質疑，林瑞華並揚言將發動募款買下蛇窯，文資委員將進一步會商後再建議解決方案。

竹南蛇窯是由林添福及9位老師傅所一手打造出來，當年專門生產一般民生用陶器製品，因採用傳統製陶技術及以蛇窯燒製，於2002年獲苗栗縣政府列為歷史建築，並由林添福兒子林瑞華接棒傳承傳統燒陶技藝，但由於當年林添福的女兒林碧燕曾協助出資建造蛇窯及相關設備，因此，林添福同意將整個蛇窯園區土地納入林碧燕名下，但實際蛇窯的經營運作，則是交由林瑞華負責。

年前，林添福年老去世後，林碧燕及兒子柯維喬、可維樸向苗栗地院提起訴訟，要求林瑞華返還竹南蛇窯園區全部土地使用權利，並要求拆除部分園區建築，日前，林碧燕及兒子獲得勝訴，隨要求拆屋還地，因於竹南蛇窯是苗栗縣重要歷史文化資產，消息傳出後，立即引起縣長徐耀昌重視，要求文觀局妥善協處本案。

15日下午，文觀局請多名文資委員前往竹南蛇窯會勘，主要是先確定當初縣府核定歷史建築的範圍及面積，並聽取所有權人及管理人等雙方當事人意見陳述，林碧燕分是由兒子柯維喬、柯維樸代理出席，管理人則由林瑞華及妻子鄧淑慧出面，舅甥當場提出質疑，互不相讓。

柯維喬主張，當年蛇窯被列入歷史建築，母親林碧燕完全不知情，也未同意，他並當場質疑蛇窯以外的建物，有何歷史文化意義？但林瑞華當場提出多項證據，指證胞姐當初經常進出蛇窯，還參與許多活動，許多民眾都認為林碧華是蛇窯的主人之一，怎可能不知情，也未同意？

林瑞華表示，他從父親手下接下竹南蛇窯，用盡全力來發展延續這個傳統陶藝文化，也獲得縣府及文化部的肯定，如今，外甥質疑竹南蛇窯的歷史文化傳承意義，讓他感到很無奈。

隨後，文資委員在文觀局官員帶領下，實地查看蛇窯被列入歷史建築的範圍部分，文資委員會勘結束後，將再開會討論，希望能提出妥善的解決方案，讓文化資產及私人財產能獲得最好的平衡。

竹南蛇窯傳承人林瑞華說明蛇窯的傳承意義。（謝明俊攝）

(中時 )