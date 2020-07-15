歐美部分國家准許用大麻油製造小熊軟糖零食，但在台灣大麻是違禁品，羅姓、林姓男子從荷蘭搭機挾帶藏有50顆大麻種子的零食回台栽種，再榨出大麻油製成巧克力、小熊軟糖，檢方15日依違反毒品防制條例起訴4人。

嘉義縣水上鄉28歲羅男看網路影片學種大麻，在網路支付平台刷卡6萬多元向代號「LV」的影片教學者買大麻種子藏放在電視遙控器內，由航空包裹運送寄到家裡，又透過「LV」認識林姓男子。

林男介紹自稱王姓的男子給羅男，羅花5萬元向王男買50顆大麻種子，王男把50顆種子藏放在巧克力、餅乾裡，從荷蘭寄航空快遞到台灣，但被快遞公司退回，林男搭機到荷蘭把這批大麻種子挾帶在行李中帶回台灣。

羅、林2人在宜蘭縣林男的租屋處種大麻，僅有3株大麻有收成，2人榨取大麻油，把大麻油摻雜巧克力、小熊糖漿製成巧克力、軟糖零食，其餘大麻油添加入電子煙內內。

羅男又到義大利買300公克K他命，並以100公克1萬元的代價，由另一名林姓男子代收包，林男怕被警方查緝，交由欠他錢的張姓男子代收包裹，以抵償1萬6000元的欠債，張男提供未成年的林姓女友的手機、兒子個資作為收件人資料。

嘉義地檢署檢察官以4男涉嫌製造、運輸、販賣毒品，依違反毒品危害防制條例起訴4人，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑、得併科1000萬元以下罰金。

(中時 )