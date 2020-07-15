義守大學物理治療學系與營養學系師生，為了關懷社區長輩，特別以互動直播視訊，帶領長者伴歌舞動，強化健康管理常識，小舉動傳達大關懷，讓長輩活化身心靈。

義守大學為提升長者健康安全觀念，建立跌倒預防相關知識，物治系老師黃文妮率領學生前進屏東長治百合園區，舉辦兩場「物理治療銀髮族跌倒預防運動介入」活動。

今年受到新冠肺炎疫情影響，校方考量社交距離下，首次嘗試遠距教學模式，在攝影棚錄製互動視訊，由學生設計示範簡單運動等。

參與活動的物治系大三同學柯懿軒說，「就算相距30公里，我們還是努力把運動知識傳達出去」；營養系大三同學吳佳蓉強調，「多一份細心與觀察力，長輩們就會願意敞開心房交流」，經驗格外寶貴。

義大營養系主任陳麗琴與老師賴苡汝亦帶領學生舉辦「預防老年症候群衛教宣導」活動，設計營養衛教活動、小遊戲及歌舞帶動，宣導健康管理意識，讓部落長輩感受到溫暖與關懷，提升身心靈免疫力。

部落長輩感受到學生溫情，也以魯凱族語教學回饋學生，認可義大與部落永續創生合作，期盼持續促進在地連結默契，更加提升互動及連結性。

(中時 )