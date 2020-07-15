「爸媽沒工作，我們全家就沒錢生活了！」13歲的小艾為了讓爸媽安心上班，自願在家照顧3歲的弟弟，就學狀況不穩定，經高雄市政府社會局社工介入了解，協助小艾和家人步上生活軌道。

小艾一家人2019年從台中搬到高雄，由於沒積蓄、沒穩定收入，又面臨工作與租屋費壓力，讓小艾媽媽和繼父必需出門賺錢養家，因此將3歲幼子交由就讀國中的小艾照顧。

社工和小艾家人多次討論後，協調小艾媽媽與繼父輪流外出工作與照顧弟弟，讓小艾能夠安心就學，為了不影響孩子餐食，也媒合資源協助，讓這個家產生改變行動力，穩定生活。

在社工耐心陪伴下，小艾全家都和社工建立了信任感，願意敞開心房和社工暢談，只是小艾太常沒上學，加上轉學生身分侷限了她的交友狀況，社工為了鼓勵小艾，請學校協助輔導她和同學相處。

社工陪伴小艾一起撰寫「青春不輟返校就學計畫」，提供她返校所需生活費及學雜費用，透過多元創意課程提升其學習力與自我生涯規劃能力，協助小艾重返學校及穩定就學。

小艾最近開始和社工分享校園生活、交到幾位好朋友、代表學校參加大隊接力競賽及未來職業規劃等，人生有了新的方向。

(中時 )