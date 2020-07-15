國泰金(2882)旗下國泰證券及國泰期貨與台北大學產學合作，為國內上市櫃公司環境、社會及公司治理(Environmental、social and governance，ESG)研究投注心力，滿足台灣投資市場個股ESG研究缺口，學術與企業合作，讓台灣企業ESG表現優秀個股被市場看見。

國泰證券董事長莊順裕表示，國際間ESG已成為全球主權基金與大型投資機構進行投資決策時，非財務評等的重要分析項目。2020年國泰證券深化ESG研究及推廣，子公司國泰期貨與台北大學企業永續發展研究團隊產學合作，推出個股ESG研究報告，為國內投資機構與上市櫃企業精進ESG建構有效的溝通橋樑、促進整體社會重視永續發展。

台北大學校長李承嘉指出，台北大學積極投入相關研究與觀念推廣，除了商學院2018年發表「台灣永續價值指數」(TWSI)，校內也訂定學術拔尖與特色領域計畫補助，特別鼓勵永續相關議題研究與實踐，此次能與國泰集團合作，象徵學術與產業並進，未來將與國泰一同推動ESG的重要性，並成立校級單位，累積更多研究能量同時培育人才。

國泰期貨證期研究部協理王誌霖說明國泰ESG報告的三個特色，分別是「一、產學合作ESG研究；二、提供ESG評等與產業ESG的比較；三、提供ESG行動力分析，亦針對該企業ESG各主要面向可能對其未來機會與風險進行投資的分析。」

王誌霖分析，國際ESG研究範圍仍侷限在大型企業，國泰ESG報告希望運用「在地化優勢」，從本土資本市場對於ESG研究的需求出發，將研究的覆蓋率放大，並且在個別企業ESG報告的細緻度更加強化，目的將是直接滿足台灣資本市場在ESG研究的需求，協助並有效填補不論是外資法人或是本土機構法人在台股ESG報告的需求缺口。

(時報資訊)