全球新冠肺炎疫情致使邊境管制持續，都會型國際觀光飯店營運持續承壓。六福（2705）旅遊集團選擇以文化軟實力突圍，透過成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，將台北六福萬怡酒店打造為「城市藝創中心」，廣納藝文、餐飲、旅宿等客群，挖掘更多隱藏消費商機。

六福看準南港未來發展趨勢，於2015年底開出擁有465間客房的台北六福萬怡酒店，2016年起透過與藝術文創的異業合作、場域活化等方式，將藝術、文化、在地體驗等融入集團各場域中，並推出「六福講堂」系列展演活動，奠定優質的藝文形象。

雖然今年全球市場受疫情衝擊，但政府及產業齊力發展文創決心不變，看準台北流行音樂中心即將啟動、南港商圈快速興起匯聚大量人潮下，六福3月成立「FUN LAB藝文共創體驗平台」，將具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」。

六福表示，「FUN LAB藝文共創體驗平台」串聯各界資源，透過台灣文創商品、特殊展演、文化課程體驗、微策展等活動，搭配南港周遭商演活動，再靈活運用飯店餐飲、住宿服務，將開啟全新「文化觀光」市場商機，吸引海外及全台消費者來共襄盛舉。

繼與木柵農會合作跨界品茶會後，台北六福萬怡8月攜手尼可樂表演藝術團隊，導入混合實境（MR）及IP音樂，將客房變身成魔幻劇場，推出《六月》奇幻沉浸式體驗劇，未來還有爵士音樂會、史博館聯名商品、微型策展等精彩活動將陸續登場。

六福坦言，六福萬怡過去以國際旅遊及商務客為主力，因疫情邊境管制致使客源斷炊，目前7月平均住房率僅約20％。不過，主打親子客群及生態體驗的關西六福莊，受惠推出暑期微營隊活動帶動，推升7月平均住房率達60％。

為在邊境管制尚未解除的後疫情時代中突破現有僵局，六福萬怡積極調整客群定位因應，後續將透過「FUN LAB藝文共創體驗平台」串聯外部資源挖掘潛在客群商機，也將推出小小飯店職人暑期營隊住房專案、續職人暑期夏令營等活動，搶攻暑期國旅商機。

(時報資訊)