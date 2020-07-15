看好物聯網裝置應用市場，華碩(2357)AIoT團隊今日攜手工業電腦大廠艾訊(3088)、沖鍛設備廠金豐機器共同簽署合作備忘錄。華碩運用「人工智慧視覺檢測系統」，整合艾訊「高階模組化IntelR Xeon強固型無風扇工業級可擴充式準系統」，為金豐機器打造具自動化光學辨識系統功能的「智慧沖壓瑕疵檢測」解決方案，改善過往仰賴人工目視進行瑕疵檢測方式，帶動產業數位升級，為工業4.0智慧製造開創新局。

藉由物聯網裝置應用，能即時遠端監控生產流程，大幅減少停機時間、機器與人工負荷，並提供預測維護等優勢，提高企業獲利與競爭優勢。對此，華碩全球資深副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「隨著全球化競爭益趨激烈，為協助產業數位升級，很榮幸合作成立策略結盟，華碩AIoT團隊將藉此經驗驗證與佈局、進而降低需高度客製化的AI模型與演算法，最終以大數據分析，探究料件造成瑕疵因素的『全品質分析』，此後為各供應鏈提供愈臻完美的智慧解決方案，成為協助台灣產業數位轉型的楷模。」

一般的沖壓製品，以往採用人工目視方式做瑕疵檢測，有著耗時、耗工，以及因光線反射與檢視人員疲累等因素，造成檢測品質不穩等問題；為解決產業痛點，華碩AIoT團隊研發人工智慧視覺檢測系統，搭配金豐機器的沖鍛設備並整合艾訊高階模組化的IntelR XeonR強固型無風扇工業級可擴充式準系統IPC974-519-FL，專為用戶打造自動光學辨識系統的「智慧沖壓瑕疵檢測方案」，藉由高效能AI邊緣運算搭配工業物聯網系統，即時收集關鍵生產與設備資訊，將生產品質納入追蹤流程，最後透過大數據分析、優化機械參數，進而改善作業流程、提高設備使用率，讓企業獲得更勝以往的最佳產能，讓傳統沖壓製造業正式邁向AI製造新時代。

金豐機器總經理曾盛明表示，「金豐近年來推展『五化四新』的新營運模式，從產品、設備、工廠、管理、服務等五個智慧化出發，進而衍生出新商業、新設計、新製造、新服務等四個新的營運模式，皆以沖壓產業應用為著眼，期望以加值的服務及軟體為終端用戶創造更高的價值，思維上運用IoT及AI等先進IT技術為架構，整合沖鍛用戶作業及管理上問題，以原有iForming管理系統為基礎，繼續擴散納入智慧沖鍛檢測及其它管理系統整合作全面性推展。」

艾訊總經理黃瑞南表示：「工廠自動化逐步邁向人工智慧物聯網與工業4.0的新時代，海量數據分析能夠改善品質、優化流程，進而提升產業再造；AI機器視覺與邊緣運算扮演重要的角色。」「艾訊首次與華碩智慧物聯網事業群以及沖床製造廠金豐機器共同合作，透過智慧學習模式強化全面品質系統，量身打造智慧沖壓瑕疵檢測解決方案，我們期許落實產業升級並放眼國際化的協同合作。」

(時報資訊)