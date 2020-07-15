晶技(3042)自結上半年每股稅前盈餘為2.19元，儘管智慧型手機市況不佳，但晶技PC及手機接單狀況良好，晶技表示，第3季業績可望比第2季好，下半年業績會比上半年好。

新冠肺炎疫倩全球延燒，晶技因大陸廠區復工順利，且2520以下小型化石英元件產品自去年下半年開始供給吃緊，讓晶技今年上半年業績未受疫情影響逆勢成長，晶技自結6月合併營業收入為8億1520萬8000元，月減3.3%，年增18.4%，單月歸屬於母公司業主稅前盈餘為1億1010萬6000元，月減20.7%，年成長133.6%，單月每股稅前盈餘為0.36元；累計上半年合併營業收入為46億7513萬8000元，年成長31%，歸屬於母公司業主稅前盈餘為6億7713萬元，年成長178.2%，每股稅前盈餘2.19元。

晶技表示，雖然智慧型手機市場需求疲弱，但公司PC及手機客戶訂單狀況良好，第3季業績可望比第2季好，第4季亦不看淡，下半年業績會比上半年好。

(時報資訊)