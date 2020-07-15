立法院臨時會14日原訂審查監院人事案，藍綠立委爆發推擠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背後至少3次，是性騷擾，引發雙方口水戰。

國民黨立委葉毓蘭也在臉書上指控民進黨立委陳歐珀對她襲胸，「他怎樣都不肯罷手，後來還對我肘擊勒頸」，葉還特別標籤民進黨立委范雲「妳幫我舉發他！」

葉毓蘭說陳歐珀對她的行為是「不期望的性接觸」，也反嗆民進黨殺紅了眼根本沒把我們當人看，「誰有空性騷女綠委？」

(中時 )