安心旅遊政策上路，交通部部長林佳龍15日率相關局處首長視察南投觀光環境及執行情形，於牛耳石雕公園與各產業代表進行交流，更為南投縣帶好消息，已簽核將日月潭風景特定區擴大經營範圍，增加約1000公頃，未來可投入更多資源在風景區觀光建設。

疫情趨緩之際，交通部推出安心旅遊政策，林佳龍上午會同行政院中辦執行長蔡培慧、交通部觀光局局長張錫聰等人，一同造訪埔里鎮牛耳藝術渡假村，推廣在地特色農產品及飲食，並宣傳南投在地高品質的精緻旅遊，鼓勵民眾前往南投安心遊玩。

隨後，林佳龍與日月潭觀光圈相關產業代表們進行交流座談會表示，日月潭國家級風景特定區已於14日公告擴大範圍，將埔里虎頭山風景區部分地區、東池東光及大林社區、水里火車站等處，總計將增加約1000公頃，全面積近2萬公頃，可爭取投入更多資源在風景區觀光建設。

南投縣副縣長陳正昇也建議，交通部重視合歡山暗空公園二期工程之後的內部充實需求繼續大力補助南投縣府，同時針對台21線及台16線並延伸到七彩湖交通大突破也能全力協助，促成深度觀光旅遊新祕境。

林佳龍回應，此次前來，實際面對面了解各產業對於推動區域觀光想法，傾聽業者意見，將會把這次建言納入部屬機關評估、執行，希望代表們能感受到政府對於推動區域光觀發展的誠意，並全力配合推展。

(中時 )