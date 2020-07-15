日本政府擬起用外務省官房長垂秀夫出任駐中大使。垂秀夫是外務省的中文研修組（俗稱中國班）出身，中文流利，曾於2016年至2018年在日本台灣交流協會台北事務所任職，在台海兩岸都有很廣的人脈。

《時事通信社》報導，日本駐中大使橫井裕已在任超過4年，多位政府相關人士透露，外務省擬指派59歲的垂秀夫出任駐中大使。垂秀夫在中國共產黨內握有獨自的人脈，是知名的實力派外交官，因此受到肯定。

垂秀夫於1985年進入外務省，曾任中國、蒙古課長及駐中公使，領事局長，又在日台交流協會台北事務所任職，去年7月被任命為外務省官房長。

垂秀夫若是被任命為駐中大使的話，則是繼橫井之後，連續兩任都是中國班出身的大使。但垂秀夫的人脈之廣似乎會引起大陸的警戒。

NHK報導，中國頻繁出入日本周邊海域，強化對香港的統治。日本政府主張「與鄰國、中國的關係是最重要的雙邊關係之一」，盼藉由任命長年投身對中外交的垂秀夫為駐中大使，能向中方傳達有關兩國間各種懸案的日方主張，並致力改善關係。

(中時電子報)