綠委驚爆：振興券漏洞百出 變成「超渡部署」 17:502020/07/15 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何志偉臉書粉專 (翻攝何志偉臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委何志偉今日稍早於臉書發文指出，行政院發放3倍振興券，但是技術和流程必須要檢討。為了這項政策，自己本周已經累積2天沒睡覺，搞到3魂7魄都快沒了，漏洞百出的超前部署變成「超渡部署」。 何志偉表示，支持振興券的政策，但振興應更精準，才能有效復甦經濟。行政院政務委員唐鳳應該盡快出面，設法處理，不要再搞立委了。 何志偉臉書雖未透漏太多詳情，但依照推測，恐怕是有太多民眾打至立委辦公室抱怨振興券發放流程，因此何志偉才PO文求救。 (中時 ) #振興券 #部署 #立委 #臉書 #行政院 #何志偉 #超渡部署 #三倍券 #唐鳳 也許您會感興趣 政治熱門新聞 新北市》陳時中挑戰侯友宜 民調出乎意料之外 - 政治 罷免黃捷後繼無力？領銜人徐尚賢吐心聲... - 政治 天怒人怨！三倍券不救急也不救窮 王世堅再批：是為救「他」 - 政治 獨／三倍券「卡卡」向宅神投訴！朱學恒喊話唐鳳：救救大家 - 政治 沒有韓國瑜...羅友志喊話黃暐瀚：1450開始找麻煩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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