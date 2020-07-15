民進黨立委何志偉今日稍早於臉書發文指出，行政院發放3倍振興券，但是技術和流程必須要檢討。為了這項政策，自己本周已經累積2天沒睡覺，搞到3魂7魄都快沒了，漏洞百出的超前部署變成「超渡部署」。

何志偉表示，支持振興券的政策，但振興應更精準，才能有效復甦經濟。行政院政務委員唐鳳應該盡快出面，設法處理，不要再搞立委了。

何志偉臉書雖未透漏太多詳情，但依照推測，恐怕是有太多民眾打至立委辦公室抱怨振興券發放流程，因此何志偉才PO文求救。

(中時 )