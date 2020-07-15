禪廚新蔬食餐廳推廣蔬食理念，串聯青農行銷在地美味，並研發創意料理，廣受好評。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動苗栗之星創意美食料理競賽，行銷苗栗好農好物，並藉美食帶動觀光。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動苗栗之星創意美食料理競賽，行銷苗栗好農好物，並藉美食帶動觀光。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推廣在地美食，融合在地小農、返鄉青年創新農遊美食輕旅行概念，今年為激發創意與調理方式，推出「2020苗栗之星創意美食料理競賽」，利用在地食材，開創具苗栗特色的「等路」及創新料理，並藉美食吸引觀光人潮。

縣府勞青處說明，大湖後生添手團爭取中央客委會補助，深耕大湖地方產業輔導與轉型，打響「好好食飯」品牌，並曾舉辦苗栗之心蛋糕烘培比賽，利用在地食材開發出各種不同的蛋糕類型，並為延續第一期計畫精神，爭取經費推出苗栗之星創意美食料理競賽，開創苗栗新「等路」。

15日苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤、立委徐志榮夫人王慧珍及縣議員黃月娥、徐筱菁、許津溶、羅貴星、湯維岳、陳光軒等人，宣告創意美食料理競賽開跑，邀集4組返鄉創業的青年店家設攤，展現好好食飯餐桌意象。

禪廚新蔬食餐廳總經理邱靖傑端出色香味美的蔬食料理，他表示，苗栗為農業大縣，在地食材品質優良，且為幫助小農銷售以及用美食帶動觀光，去年收購18公噸農產，研發創意菜單，利用不同的烹調方式，激發鮮蔬的香氣取代蔥薑蒜等五辛香料。禪廚料理廣受好評，除了串聯在地青農推展苗栗美食，並搶攻養身旅遊市場，將老饕帶進苗栗觀光。

徐耀昌表示，縣府近年來推展有機農特產，並打造在地小農從生產、生活、生態與六級產業相融合的農遊美食輕旅行，期盼創意競賽參賽者能採用當季食材，融入在地人文或特色，做出創意菜餚及點心，賦予食材嶄新風貌，創造新的商業價值與市場。

勞青處指出，苗栗之星創意美食料理競賽可使用冷盤、菜盤、湯品、煲、甜點、點心、糕點、飲品等方式呈現，並考驗參賽隊伍在美食料理售價300元以下的限制下，激發創意力製作佳餚，期許商品能實際銷售，帶動產業轉型與刺激消費。

競賽將由專家依成品主題、創意與健康、市場操作可能性進行評分，冠軍得主將頒給獎金3萬元、第2名2萬元、第3名1萬元，另將選出最佳人氣、創意、造型獎，獎金各5000元。

(中時 )