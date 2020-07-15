目前收藏在挪威奧斯陸美術館、知名藝術家孟克的「吶喊」名畫，透過VR技術，製作成VR電影「孟克的吶喊」，15日在高雄電影館的VR體感劇院上映，而15日也是振興三倍券領取的首日，高雄電影館也推出相關優惠，搶食三倍券的文化商機。

高雄電影館15日表示，表現主義畫家愛德華孟克（Edvard Munch，1863-1944）的作品「吶喊」（The Scream，1910），可說是舉世聞名的藝術作品，畫中人的雙眼空洞，痛苦扭曲的臉龐與變形的肢體，超現實的血紅天空與流動感強烈的線條等，不僅使人一眼難忘，更讓觀者感受到翻騰的焦躁、與不安情感，激起心靈深處的恐懼，甚至成為恐懼的象徵。

高雄電影館表示，透過VR技術，將孟克的的名畫「吶喊」，製作成VR電影「孟克的吶喊」，將孟克飽受折磨的精神，化為現實，層層纏繞觀者心靈，具象呈現藝術家未知的內心視界，觀眾可以透過此一名畫的虛擬實境空間，了解創作背景，讓觀眾融入畫中世界。

高雄電影館指出，由於振興三倍券也剛好在15日領取實體券，因此，高雄電影館也推出振興藝文方案，「莫內－睡蓮的誘惑」＋「孟克的吶喊」名畫系列，只要350元，並且新檔攻頂聖母峰、踏上外太空、微距觀戰自然界的生死冒險等多檔VR電影，搶食三倍券藝文商機。

(工商 )