倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開高走低，終場下跌6.16點，跌幅0.05％，收在12,202.85點，櫃買指數同步收黑，終場重挫2.18點，跌幅1.28％，以167.86點作收。三大法人方面，外資轉買38.75億元，投信續買8.93億元，自營商轉賣19.94億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼1,095口多單，累計淨多單部位為27,506口，心態呈現謹慎中性偏多。

隨新冠肺炎疫情持續升溫，美國加州取消解封措施，台股裡的生技股卻因漲多而接連下殺跌停，連帶拖累櫃買指數走勢，儘管如此，大盤多頭趨勢卻未曾改變過，甚至不排除有續戰歷史新高12,682點的機會。

加權指數觸底反彈以來，短短3個多月時間大漲3,797點，後續若要繼續向上攻堅，短線勢必需要適度整理，況且目前不僅並未跌破10日均線、月線或11,608點多頭馬其諾防線的關鍵支撐，且權值股台積電領軍穩盤的帶動下，盤面上不乏許多前景展望佳、具轉機成長題材的股票持續活蹦亂跳，顯見市場人氣仍在。

因此在市場熱錢不減、法人偏多心態不變前，只要維持多方架構，逢回策略偏多不變，預期短線經震盪換手過後，待量縮價穩，又是一波作價行情準備再度發動的開始。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，今年因疫情關係，遠端視訊商機大爆發，股價15日創下50元波段新高後，受市場居高思危及盤勢震盪影響，呈現上沖下洗的整理格局，不過在趨勢走多向上，且內資法人大戶心態偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )