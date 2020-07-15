豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股14日在能源股和原物料類股領漲下，四大指數全面收紅，台積電ADR同步上漲2.9％，以66.96美元作收，成功帶動台股15日盤中大漲超過百點，創下近30年新高，惟午盤後震盪走跌，終場收在12,202點。

中研院15日將國內經濟成長率（GDP）下修至1.15％，各季依序為1.59％、0.19％、1.21％、1.61％，顯示經濟可望在第二季落底，下半年有望逐季好轉，伴隨台積電16日法說會登場，若公司對景氣維持樂觀看法，且大盤能夠帶量守穩9日高點12,273點，台股後續將有望持續創高。

盤面焦點方面，儘管生技指標股合一連拉4根跌停板，但生技族群間卻漲跌互見，主因全球疫情持續惡化，加上台灣生技展23日起盛大舉行，待籌碼整理過後，生技股仍可望接棒多頭領軍。

個股方面，本周納入投資組合的安集，台灣綠電熱潮持續發酵，6月營收年增3倍以上，自結5月每股盈餘0.31元，配合電廠擴增及創新事業部門深耕有成，獲利可望持續突破以往。

操作方面，熱錢持續湧入台股，大盤位階已反彈在相對高點，投資人切勿貿然追高，建議漲多股採移動式停利，留意高殖利率股逢低布局。

(工商 )