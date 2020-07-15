永誠國際投顧分析師李忠興表示，美股四大指數14日收紅，台股15日早盤再寫30年新高12,320點，惟適逢期貨月結算，導致指數震盪劇烈，高低點相差約158點，終場指數小跌6點，以12,202點作收，櫃買表現較為弱勢，下跌1.28％，跌破10日均線。

李忠興認為，近日生技股出現大幅震盪，短線跌深後應可望上演反彈。在生技族群整理的同時，個股當然也會有強弱不同的表現，股價仍守在10日均線以上的強勢生技股，未來還有表現的空間，而跌深者也不用再追殺，隨時有機會重啟攻勢。

市場資金從生技股大幅獲利後，大戶手中資金充沛，加上新台幣升值趨勢不變，內部資金市值增加，搭配外部資金匯入，資金行情仍相當熱絡，並從中尋找突破整理型態起漲之標的，而風電、太陽能、資產等是目前資金較積極介入的族群。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，全球新冠疫情仍嚴峻，美國確診數飆新高，圓展搭上宅經濟商機，6月營收創歷史新高。

(工商 )