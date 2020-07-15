啟發投顧分析師楊基政認為，櫃買市場出現三日不創高，短線宜逢高減碼，盤面類股輪動加速，漲多族群陷入整理，補漲投機股當道，建議以短打因應，未來可觀察三大指標，包含櫃買能否重啟攻勢、高價家族能否領軍攻高、Nasdaq及費城半導體指數能否表態走強等。個股方面，本周納入投資組合的合富-KY，技術面轉強，有機會續揚。

(工商 )